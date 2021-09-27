Українська співачка Маша Гойя (Masha Goya) отримала пропозицію руки та серця на сцені "Вечірнього Кварталу"
Маша Гойя працювала з колишнім продюсером коханим співачки Ані Лорак, Юрієм Фальосою, передає Politeka.net.
За спогадами артистки, вона прийшла на кастинг в короткій спідниці на прохання продюсера. Після того, як Гойя показала свої вокальні здібності, вони стали працювати разом.
Як розповіла співачка, на той момент в екс-коханого Ані Лорак були важкі часи й довелося починати все з нуля. Їхні стосунки переросли з офіційних в романтичні, що пізніше артистка заперечувала.
У 2015 році Гойя і Фальоса розсталися в дружніх відносинах. Співачка стала будувати кар'єру самостійно, і зустріла коханого Артема на два роки молодше за неї. Ймовірно, саме бойфренд зробив пропозицію Маші на сцені "Вечірнього Кварталу" 26 вересня.
Ангеліна Вовк, яка образила Ротару, розповів про підлий вчинок Пугачової: "Ніхто не вибачився"
Дружина "Холостяка" Добриніна зізналася в кризі у відносинах з чоловіком: "Рвемо на собі волосся, плачемо"
Найбагатша співачка України покинула країну, звернувшись до українців: "Вгадайте..."
Мартиновська розповіла про свій «роман» з суддею "Майстер Шеф" і показала фото: "Завжди перемагає він"
Олександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Мішиною після сварки: "Відчепися"
Артистка виступила в білому костюмі, коли перед нею на коліно встав її бойфренд.
У сторіс дівчина показала красиве колечко на пальці.
"Вечір сюрпризів!!! Я щаслива", - написала Маша.
Зазначимо, Маша Гойя - справжнє ім'я Марія Шаповалова, народилася 12 листопада 1988 року в Кривому Розі.
Артистка виступає на сцені з ранніх років і брала участь у різних конкурсах і шоу, в тому числі в "Фабриці зірок" і "Голос країни".
Раніше повідомлялося, перший чоловік і екс-продюсер Ані Лорак Фальоса розповів, як його підставили
Також, Лорак підкорила свого першого чоловіка в 13 років, екс-коханий розговорився
Politeka розповідала, екс-кохана колишнього цивільного чоловіка Ані Лорак перервала мовчання