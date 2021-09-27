Українська співачка Маша Гойя (Masha Goya) отримала пропозицію руки та серця на сцені "Вечірнього Кварталу"

Маша Гойя працювала з колишнім продюсером коханим співачки Ані Лорак, Юрієм Фальосою, передає Politeka.net.

За спогадами артистки, вона прийшла на кастинг в короткій спідниці на прохання продюсера. Після того, як Гойя показала свої вокальні здібності, вони стали працювати разом.

Як розповіла співачка, на той момент в екс-коханого Ані Лорак були важкі часи й довелося починати все з нуля. Їхні стосунки переросли з офіційних в романтичні, що пізніше артистка заперечувала.

У 2015 році Гойя і Фальоса розсталися в дружніх відносинах. Співачка стала будувати кар'єру самостійно, і зустріла коханого Артема на два роки молодше за неї. Ймовірно, саме бойфренд зробив пропозицію Маші на сцені "Вечірнього Кварталу" 26 вересня.

Артистка виступила в білому костюмі, коли перед нею на коліно встав її бойфренд.

У сторіс дівчина показала красиве колечко на пальці.

"Вечір сюрпризів!!! Я щаслива", - написала Маша.

Зазначимо, Маша Гойя - справжнє ім'я Марія Шаповалова, народилася 12 листопада 1988 року в Кривому Розі.

Артистка виступає на сцені з ранніх років і брала участь у різних конкурсах і шоу, в тому числі в "Фабриці зірок" і "Голос країни".

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