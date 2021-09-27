Відомий український доктор Євген Комаровський відкрив завісу в своє особисте життя

Як пише Politeka.net, Комаровський дав невелике інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", в якому розповів про важкий життєвий шлях. Крім цього, чоловік трохи розповів про свою сім'ю, яка знаходиться в тіні зіркового педіатра. Чоловік зазначив, що йому вдається ховати сім'ю від публіки.

Як відомо, Катерина Комаровська вже 40 років є дружиною доктора. Відомо, що жінка працювала дитячим офтальмологом, а зараз перебуває на заслуженому відпочинку. За словами Комаровського, дружина не ревнувала, коли в 2010 році його визнали одним з найпривабливіших чоловіків в Україні.

"Ми з дружиною близько 15 років життя не могли взяти відпустку разом. Я їхав один місяць з дітьми відпочивав, вона їхала на другий. Ось таке життя було у нас", - зізнався Комаровський.

Пара виховала двох синів і вже радіє онукам. Комаровський зізнався, що зробив все для того, щоб його сини не стали лікарями.

"У мого старшого сина є диплом яхтового капітана. І він може чотири-п'ять разів на рік виїхати куди-небудь", - зазначив чоловік.

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