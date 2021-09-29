Влітку стався конфлікт між відеоблогером Олексієм Дурнєвим і телеведучою Машею Єфросиніною, тепер вона розповіла подробиці скандалу

Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна є відомою українською телеведучою. Як відомо, влітку у неї стався конфлікт з відеоблогером Олексієм Дурнєвим. Він відповідав на запитання шанувальників в Instagram, і його запитали, Чи прийде він на шоу до Маші Єфросиніної, Олексій сказав, що швидше за все ні, оскільки Єфросиніна не розуміє, вона суперзірка з минулого або інтерв'юер.

Цього разу Маша Єфросиніна дала інтерв'ю виданню KP.UA. Там вона розкрила подробиці конфлікту. Вона розповіла, чому її так зачепили слова Олексія Дурнєва, адже вона вже стільки років в шоу-бізнесі та через багато пройшла.

"Бачите, будучи людиною абсолютно не конфліктною, я чомусь потрапляю в такі історії. Мене легко вибити дешевою брехнею. Мій мозок не здатний це обробити, і нервова система не здатна це зупинити. Дешева брехня - це гірше плювка в обличчя", - зізналася Маша Єфросиніна.

Вона додала, що Олексій Дурнєв їй подобався і вона поважала його роботу, оскільки це було дійсно смішно.

"Я не можу беземоційно і стрімко розчаровуватися в людях. Мені офігенно подобався цей хлопець, мені подобався жанр, в якому він працює, наперекір його неоднозначність. Здавалося б, моя естетика в роботі і його – перпендикулярні. Але я дійсно поважала його за те, що він цей жанр винайшов і робив це смішно", - додала телеведуча.

Маша Єфросиніна зізналася, що дуже чекала діалогу з Олексієм Дурнєвим, проте він вчинив принизливо.

"У нас були переговори, йому дійсно багато разів дзвонила і писала Оля (Ольга Балабан, близька подруга Маші, директор департаменту маркетингу Нового каналу. - Авт.), яку він згадує всує дуже-дуже вороже і дуже нечесно. Ми неодноразово давали зрозуміти, що дуже хочемо спілкування. Ми бачилися на концерті Наді Дорофєєвої. Кажу "Льоша, я вас дуже чекаю", на що він відповідав – "Я готуюся". У позапублічному просторі все відбувалося мило, дружньо, круто і шанобливо. А потім ... принизливо! Я жива людина, і мене це зачепило. Не хочу терпіти це нинішнє лицемірство.

Знаєте, є такий термін "стен". Це коли на іменах зірок хтось починає просто відбивати чечітку тролінгом, хайпами та так далі. І я на цей стін повелася. Але до чого ця дешевка, не розумію! Що кому вона дала? Для мене це загадка досі", - задається питанням Єфросиніна.

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