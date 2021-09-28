У мережі вирішили порівняти дитячі знімки російського артиста Філіпа Кіркорова і сина його колишньої дружини Алли Пугачової

Як передає Politeka.net, колаж зі знімками з'явився на одній з фан-сторінок зірок. Автори аккаунта вирішили показати, як виглядав у дитинстві Кіркоров, і як зараз виглядає Гаррі Галкін.

"Філіп Кіркоров в дитинстві і Гаррі. Бачите схожість?",- підписали знімок автори.

Варто відзначити, що в коментарях під постом вибухнув справжній скандал. Шанувальники стали лаяти за таке безглузде порівняння.

"Дивне питання! Гаррі копія свого батька Максима!", "Я не бачу. При чому тут Кіркоров?", "Гаррі навіть поруч не стояв з Філею", "Ні, зовсім не схожі... Яка дурниця", "Навіщо своє чадо порівнювати з чужим дядьком!", "Не вигадуйте, ось людям робити нічого! Гаррі-копія свого батька, Максима Галкіна!",- пишуть розгнівані шанувальники.

Як відомо, Алла Пугачова була одружена з Філіпом Кіркоровим 11 років. Від нього вона пішла до шоумена Максима Галкіна.

Нагадаємо, що Пугачова змінилася до невпізнання, засвітивши нову зачіску: "Алла Вайкуле?".

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