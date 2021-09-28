У мережі вирішили порівняти дитячі знімки російського артиста Філіпа Кіркорова і сина його колишньої дружини Алли Пугачової
Як передає Politeka.net, колаж зі знімками з'явився на одній з фан-сторінок зірок. Автори аккаунта вирішили показати, як виглядав у дитинстві Кіркоров, і як зараз виглядає Гаррі Галкін.
"Філіп Кіркоров в дитинстві і Гаррі. Бачите схожість?",- підписали знімок автори.
Варто відзначити, що в коментарях під постом вибухнув справжній скандал. Шанувальники стали лаяти за таке безглузде порівняння.
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"Дивне питання! Гаррі копія свого батька Максима!", "Я не бачу. При чому тут Кіркоров?", "Гаррі навіть поруч не стояв з Філею", "Ні, зовсім не схожі... Яка дурниця", "Навіщо своє чадо порівнювати з чужим дядьком!", "Не вигадуйте, ось людям робити нічого! Гаррі-копія свого батька, Максима Галкіна!",- пишуть розгнівані шанувальники.
Як відомо, Алла Пугачова була одружена з Філіпом Кіркоровим 11 років. Від нього вона пішла до шоумена Максима Галкіна.
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