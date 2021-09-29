У мережі показали фото зірок зі своїми дітьми
Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram.
"Найстильніші матусі шоу-бізнесу", - підписані кадри.
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"Холостячка" і актриса Ксенія Мішина з сином
Співачка Ані Лорак і донькою
Дружина " Холостяка Микити Добраніна Дар'я
Співачка Світлана Лобода дочкою
Зазначимо, пост викликав неоднозначну реакцію.
«А що в цій компанії робить Лобода і Лорак?", "А до чого тут Лобода, Лорак?", "тут, по-перше, не говорили конкретно про український шоу-бізнес, по-друге, вони тут всі мами, по - третє, говорите що-завгодно, а Ані Лорак більше 20 років на сцені ОРЕ», «Вас не включили, ось і біситеся», - пишуть в коментарях.
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