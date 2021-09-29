У мережі показали фото зірок зі своїми дітьми

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram.

"Найстильніші матусі шоу-бізнесу", - підписані кадри.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з сином

"Холостячка" і актриса Ксенія Мішина з сином

Співачка Ані Лорак і донькою

Дружина " Холостяка Микити Добраніна Дар'я

Співачка Світлана Лобода дочкою

Зазначимо, пост викликав неоднозначну реакцію.

«А що в цій компанії робить Лобода і Лорак?", "А до чого тут Лобода, Лорак?", "тут, по-перше, не говорили конкретно про український шоу-бізнес, по-друге, вони тут всі мами, по - третє, говорите що-завгодно, а Ані Лорак більше 20 років на сцені ОРЕ», «Вас не включили, ось і біситеся», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, дружина Кошового зайнялася гардеробом Еллерта після його "розставання" з Мішиною

Як повідомляла Politeka, Полякова зробила посмішку за " наводкою "Лесі Нікітюк, як тепер виглядає суперблондинка:"Акула".

Також Politeka писала, що Ані Лорак і Тодоренко з "Орла і решки" одночасно хвалилися фігурами в купальниках: "справжній еталон жіночності".