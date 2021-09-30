Заслужений артист Вірменії Айко (Айк Акопян), який брав участь у "Євробаченні-2007", помер у 44 роки
Причиною став коронавірус, повідомляється на офіційній сторінці вірменського музею Москви і культури Націй в Facebook.
«У композитора залишився 11-річний син Арман від шлюбу зі співачкою Анаїт Симонян. Минулого року подружжя розлучилося", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє «Арменпресс», Айко був госпіталізований в Інститут хірургії ім. Мікаеляна з підтвердженим COVID - 19 і перебував у важкому стані більше двох тижнів.
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У 2007 році Айко представляв Вірменію на «Євробаченні» з авторською піснею «Anytime you need» і посів восьме місце у фіналі.
Смерть Айко потрясла його численних шанувальників.
"Шкода, дуже шкода... співчуваю рідним і друзям. Це велика втрата. Прекрасний композитор і співак, а головне хороша людина", "світла пам'ять нашому молодому маестро. Нехай тонка душа прекрасного композитора знайде спокій на небесах. А його музика буде звучати вічно", "жах! такий молодий!!Світла пам'ять!!", "Дуже шкода молодих; співчуваю рідним і близьким, люди йдуть, їх праця і справи залишаються", "шкода, дуже шкода, втрачати талановитих людей. Царство Небесне...", - пишуть в мережі.
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