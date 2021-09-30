Українська актриса театру і кіно Єлизавета Зайцева зізналася, як над нею знущався чоловік

Актриса серіалу "Люся інтерн" Ліза Зайцева пережила насильство в шлюбі. Непростим визнанням вона поділилася в інтерв'ю програмі"Зірковий шлях".

Ліза Зайцева, колишній чоловік, з яким вона прожила п'ять років, бив її ногами ще до того як одружилися.

"Тебе може дуже сильно штовхнути, вдарити, ти можеш впасти, почати бити ногами ... по-різному було», - розповіла вона.

При цьому актриса підкреслює, що все одно дуже любила чоловіка.

"Ти боїшся близьким розповісти щось погане, тому що його перестануть любити. Його перестануть бачити таким, яким ти його бачиш. Показуєш іншим, тому як... все одно я його дуже сильно любила і бачила в ньому багато хорошого», - зізналася Зайцева.

У вересні 2020 року поки чоловіка не було вдома Ліза зібрала речі і втекла до кращої подруги. Ще довгий час чоловік переслідував Зайцеву. Зважитися розірвати шлюб вона змогла не відразу. Зараз триває шлюборозлучний процес і поділ майна.

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