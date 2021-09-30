Дочка актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя Дева з'явилася на дизайнерському показі

Діва Кассель, яка нещодавно відсвяткувала день народження, стала співпрацювати з модними будинками мало не відразу після того, як з'явилася вперше на червоній доріжці. Дочка Моніки Беллуччі відразу звернула на себе увагу.

Цього разу мама дівчини похвалилася тим, що її старша дочка з'явилася на показі колекції Dior сезону весна-літо 2022 в Парижі. Позувала Діва перед фотографами в скромному костюмі без принтів, що складається з топа на ґудзиках і без бретелей, брюк з широкою штаниною і високою талією.

У юної моделі були розпущені густі темне волосся, на обличчі був легкий гарний макіяж, що і підкорило фанатів:

"Вау, яка милашка🔥 😈; Краса і найкраще; вона така красива; всю красу подарувала мама; чому це так прекрасно; З Днем народження, Моніка; вона так швидко росте❤; з Днем Народження, Моніка❤️; красиво😍 😘; дивовижний образ. Вчіться, дівчатка💗; Діва красива 💞; спасибі, що були джерелом натхнення".

Дочка Моніки Беллуччі не тільки сильно на неї схожа, але ще і може відзначитися талантом скромної моделі. Дівчина тільки вчиться, тому на частині зйомок разом з нею вже не раз була присутня зіркова мама.

Нагадаємо, що Діва Кассель в сукні з мереживами заткнула за пояс відомих моделей:"недоступна Краса".

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