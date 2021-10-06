Культова американська модель Наомі Кемпбелл підкорила шанувальників видом в наряді від відомого бренду. Зірка порадувала шанувальників новим фото в Instagram.

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, 51-річна Наомі Кембелл часто ділиться з шанувальниками своїми фото, серед яких останнім часом особливо багато архівних кадрів. Однак, на цей раз модель показала новий знімок.

На фото прославилася на весь світ красуня позувала в наряді від популярного бренду Balenciaga. На ній був темно сірий строгий костюм фасону оверсайз. Піджак з величезними плечима і довгими рукавами Зробив фігуру моделі більш об'ємною, а штанини брюк доходили до самої підлоги. Доповнила образ проста чорна водолазка.

Наомі позувала, впевнено поклавши одну руку в кишеню. Яскравий макіяж був єдиним, що вибивалося із загального суворого образу красуні.

Шанувальники бурхливо відреагували на фото.

"Чудова", "дуже яскраво", "ідеальна", "гостро", "така шикарна крихта "Наомі одна з найзнаменитіших супермоделей в світі. Браво їй і її команді", "цим штанів і піджаку потрібна прасування дівчинка", - пишуть люди.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у блискучій сукні з вирізом влаштувала незвичайну зйомку з Бейонсе.

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