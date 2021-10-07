Співачка SLAVIA (Ярослава Притула), яка нещодавно розлучилася з продюсером і виконавцем Дзідзьо (Михайлом Хомою), вразила фігурою на нових фото.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram ефектна брюнетка опублікувала знімок, на якому позувала в укороченій кофті і стильних штанях з вирізами на стегнах. Ярослава продемонструвала свою осину талію і ідеальні пропорції.

"Ніколи нічого поганого не відбувається, і міняти нічого не потрібно. Всесвіт організував все це з певної причини, і в будь-якій ситуації є досконалість. Єдина реакція на дану ситуацію може бути тільки пошук рішення", - підписала фото зірка, натякнувши, що відчуває після розлучення.

У коментарях яскравій красуні залишили масу компліментів.

"Стильна як завжди", «Красуня», «Еталон», «Справжня жінка», «ви талановита і дуже красива жінка», «Все буде так, як повинно бути», "мудра", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Slavia в незвичайній позі показала, як розслабляється після офіційного розлучення: "мені приємно".

Як повідомляла Politeka, SLAVIA різко відповіла Цибульській, розповівши про її стосунки з Дзідзьо:"Дістало".

Також Politeka писала, що SLAVIA заспівала про стосунки з колишнім чоловіком, послідувала реакція: "це означає...".