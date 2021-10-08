Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес здивувала новою фотографією, на якій з'явилася в незвичайному образі і позі, показавши дивовижну розтяжку.

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська зірка Дженніфер Лопес у свої 52 роки може похвалитися фантастичною зовнішністю і ідеальною фігурою. Красуня часто радує шанувальників з усього світу яскравими публікаціями в своєму Instagram, а нещодавно в цій соцмережі спливло незвичайне фото зірки, яке тут же почали обговорювати.

На знімку, який був зроблений в рамках рекламної фотосесії для модного бренду, Дженніфер з'явилася в незвичайному спортивному костюмі з теплою накидкою і з босоніжками на ногах. При цьому трохи бентежить її поза - співачка прилягла на бік і задерла одну ногу вгору, а на каблук повісила стильну сумочку. При цьому артистка сама на себе не схожа.

У коментарях до фото, яке розлетілося мережею, користувачі почала бурхливо обговорювати новий образ Лопес: "Подумала – Шура, не вдалий знімок", "Вважаю, що кадр не вдалий. Її красу він точно не підкреслює, хоча може така задумка була", "Жахливий ракурс", "Так всі можуть ногу підняти, розтяжка не потрібна", "Я так розумію, треба дивитися на сумку, а не на Джей Ло", "Думала Шура", "Молодець, але якщо вже чіплятися, то фото не дуже, занадто коротко виглядає нога, яка зігнута", "Ой".

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