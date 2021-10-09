Популярна співачка, актриса і з недавніх пір власниця косметичного бренду Дженніфер Лопес у свої 52 роки може похвалитися бездоганною шкірою, яку всіляко підкреслює блискітками і шиммерами.

Нерідко в своїх інтерв'ю Лопес каже, що до 30 років у жінки шкіра, яку дала їй природа. А вже після-результат своїх власних зусиль. Вже давно Дженніфер підкреслює, що домогтися гарного результату їй допомагають тільки особисті секрети краси.

І хоча шанувальники сумніваються, що Дженніфер обходиться без уколів краси в свої 52 роки, слідів явного втручання косметологів немає. Недавній кадр з Лопес, що позує перед зйомками, також показує її обличчя у всій красі.

У будь-якому вигляді Лопес не ховається від камер, помічаючи, що вона буває різною, але це все ще вона. На новому фото Дженніфер також відчувала себе впевнено і показала себе зблизька перед об'єктивом. Особа без зморшок і витончений профіль дійсно виглядають дуже доглянуто.

В цілому, Дженніфер і сама часто радує шанувальників з усього світу яскравими публікаціями в своєму Instagram, а недавно в цій соцмережі спливло незвичайне фото зірки, яке тут же почали обговорювати.

На знімку, який був зроблений в рамках рекламної фотосесії для модного бренду, Дженніфер з'явилася в незвичайному спортивному костюмі з теплою накидкою і з босоніжками на ногах. При цьому трохи бентежить її поза-співачка прилягла на бік і задерла одну ногу вгору, а на каблук повісила стильну сумочку.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в розкішному чорному бікіні задала спеку молодим красуням:"з позою намудрила".

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