Співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) розійшлася не на жарт і чи не кожен день балує своїх шанувальників яскравими і ефектними кадрами у відвертих образах.
Як повідомляє Politeka.net, співачка Тіна Кароль обирає новий стильний наряд, коли виходить у світ, спокушаючи апетитними формами і сліпучою красою. А на нових кадрах в Instagram артистка і зовсім відображена в халаті і з рушником на голові.
Дія відео, який вона опублікувала в Instagram-Stories, відбувається в ліфті. Співачка виходить з нього в халаті і з рушником на голові, а в її руках чашка з кавою. Стає очевидно, що артистка тільки з душу: на її обличчі немає макіяжу, а локони волосся, які випали з рушника, злегка вологі.
Кароль демонструє глядачам стан закоханості і неприкрите кокетство.
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Гра світла і тіні в ліфті, де з'явилася зірка після водних процедур, робить кадри атмосферними і динамічними. Тіна, яка показала, що шикарна і без макіяжу, вважала за краще не підписувати відео - слів просто не залишилося, даючи розгул фантазії шанувальників.
Нагадаємо, Кароль з мінімумом косметики стурбувала зовнішністю під час поїздки.
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль на емоціях виконала спонтанний стриптиз, кадри вже в мережі.
Також Politeka писала, що Тіна Кароль в тісному боді вразила виглядом і позою перед камерою.