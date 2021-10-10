Співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) розійшлася не на жарт і чи не кожен день балує своїх шанувальників яскравими і ефектними кадрами у відвертих образах.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Тіна Кароль обирає новий стильний наряд, коли виходить у світ, спокушаючи апетитними формами і сліпучою красою. А на нових кадрах в Instagram артистка і зовсім відображена в халаті і з рушником на голові.

Дія відео, який вона опублікувала в Instagram-Stories, відбувається в ліфті. Співачка виходить з нього в халаті і з рушником на голові, а в її руках чашка з кавою. Стає очевидно, що артистка тільки з душу: на її обличчі немає макіяжу, а локони волосся, які випали з рушника, злегка вологі.

Кароль демонструє глядачам стан закоханості і неприкрите кокетство.

Гра світла і тіні в ліфті, де з'явилася зірка після водних процедур, робить кадри атмосферними і динамічними. Тіна, яка показала, що шикарна і без макіяжу, вважала за краще не підписувати відео - слів просто не залишилося, даючи розгул фантазії шанувальників.

Нагадаємо, Кароль з мінімумом косметики стурбувала зовнішністю під час поїздки.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль на емоціях виконала спонтанний стриптиз, кадри вже в мережі.

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