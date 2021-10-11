Французький модельєр і креативний директор модного будинку Balmain Олів'є Рустен цілий рік ховав зовнішність після страшного вибуху.

36-річний Рустен постраждав минулого року в результаті вибуху каміна і пожежі у власному будинку. Лікування та відновлення зайняло багато часу. Тільки зараз знаменитість зважився розповісти правду. Відповідний пост модельєр зробив у своєму мікроблозі в Instagram, показавши, як виглядає тепер, передає Politeka.net.

За словами Рустена, наступного ранку після трагедії він прокинувся в Паризькій лікарні Сен-Луї. Персонал медустанови дуже добре про нього дбав, але, тим не менш, модельєр впав у депресію, намагаючись приховувати від усіх свою понівечену зовнішність. Йому доводилося ховати шрами за масками для обличчя, водолазками і навіть кільцями на пальцях.

"Чесно кажучи, Я не зовсім впевнений, чому мені було так соромно, може бути, ця одержимість досконалістю, якою відома моді, і моя власна невпевненість...", - розкрив свої почуття Рустен.

Зрештою модельєр вирішив розповісти світу правду, а головне показати себе. На фото легенда моди постав в пов'язках з червоними шрамами на обличчі.

"Я розумію, наскільки я по-справжньому щасливий, і я дякую Богові кожен день у своєму житті", - підсумував зірка.

До слова, останнє шоу Рустена було присвячене святкуванню"зцілення над болем". Моделі виходили на подіум в нарядах, що нагадували лікарняні пов'язки.

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