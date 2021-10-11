Відома співачка, танцівниця і телеведуча Надія Мейхер, яка прославилася завдяки колективу ВІА Гра, вразила фігурою в чорному комбінезоні з вишивкою.

Як передає Politeka.net, 39-річна Надія Мейхер – володарка не тільки пишних форм, але і відмінної фігурки. Красуня демонструвала достоїнства своєї фігури на проекті «Танці з зірками», а також регулярно балує шанувальників пікантними кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Зірка стала популярною на початку 2000-х, коли стала солісткою тоді ще дуету «ВІА Гра». Кілька разів співачка покидала колектив, після чого знову поверталася в групу. Крім кар'єри співачки, Мейхер успішно проявила себе в якості телеведучої і актриси. Сьогодні Надія знімається в українському кіно.

Крім цього, у Мейхер є свій власний бренд одягу, який представляє одяг для жінок з формами. На свіжому фото артистка продемонструвала на собі ефектний комбінезон чорного кольору з різнобарвною вишивкою. Мейхер показала себе з вигідного ракурсу, в черговий раз підкресливши свої достоїнства.

Нагадаємо, що Надія Мейхер вразила чуттєвими кадрами: "Насолода".

Як повідомляла Politeka, Мейхер заговорила про свою сім'ю: "Не очікувала, що стану матір'ю...".

Також Politeka писала, що Мейхер вразила фігуркою в обтягуючій сукні.