Відома співачка, яка прославилася на шоу "Голос країни" Христина Соловій повідомила українцям про жахливу трагедію.
Як передає Politeka.net, Христина Соловій є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярному вокальному шоу "Голос країни", де стала улюбленицею Святослава Вакарчука. Після її участі в проєкті артист став також її продюсером. Варто відзначити, що співачка стала першою підопічною Святослава Вакарчука.
Так, цього разу Христина Соловій опублікувала нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. На фото - соліст гурту "Мертвий півень" Місько Барбара, який помер 11 вересня. Про це повідомила його дружина, причина залишається невідомою.
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"Пішов з життя Місько Барбара лідер групи "Мертвий півень". Якщо ви не знаєте хто це і ніколи не слухали - зробіть це прямо зараз і заради мене. Це важливо", - попросила Христина Соловій.
Варто відзначити, що музикант помер у віці 49 років, рівно за місяць до свого дня народження.
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