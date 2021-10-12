Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, взяла участь у зйомках першого українського кіно про блогерів, зустрівши там актрису Ольгу Сумську.

Відома співачка взяла участь у зйомці фільму "Любов і блогери", повідомляє Politeka.net. Про це стало відомо зі сторіс, викладених в Instagram актрисою Ольгою Сумською, яка теж знімається в цьому фільмі.

Олександра Зарицька з'явилася в білому платті з вишивкою.

"Хто до нас прийшов? Моя кисуля золота! Вболіваємо за тебе! Вчора посилала СМС-ки. Але яка форма! Лебідка! Так, кісуля?",- зробила комплімент Сумська Зарицькій, зазначаючи її помітно схудлу фігуру.

"Ще кілька тижнів, і ти вже будеш, я не знаю... Як Кухар!",- зазначила актриса.

"Не хочу, як Кухар. Давай не як Кухар!",- сказала Зарицька.

Зазначимо, Олександра Зарицька бере участь у шоу "Танці з зірками", де однією і тією ж зіркою стала українська прима-балерина Катерина Кухар. Остання намагається строго оцінювати можливості пар на паркеті, і часто ставить не найвищі оцінки.

В останньому ефірі Олександра Зарицька зі своїм партнером опинилися в кінці турнірної таблиці, але, на щастя, голоси глядачів врятували пару від вибуття.

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA поніжилася у ванній, засвітивши величезні синці після "Танців з зірками"

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