Продюсер і співачка Наталія Могилевська, яка стала головною суддею популярного шоу "Співають всі", розповіла, як ставиться до грошей.
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Могилевська вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками. Фанати артистки повинні були написати їй про свою мрію, а вона вибирала найцікавіші відповіді і коментувала їх.
Одна з прихильниць написала, що її мрією є виплата боргів. Артистка вирішила розповісти, які у неї стосунки з грошима.
"Гроші - це енергія. Я завжди ставлюся до грошей дуже серйозно і відповідально. Я оволоділа багатьма професіями, так що, щоб не сталося в моєму житті, в яку ситуацію не потрапила б, завжди шукаю і знаходжу спосіб заробити", - поділилася Могилевська подробицями про свої стосунки з фінансами.
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Відзначимо, що артистка пробувала себе в багатьох проектах і завжди прагнути реалізовуватися в різних сферах, пробуючи щось нове. Зараз у артистки є власна школа, в якій вона навчає талановитих дітей.
Нагадаємо, що Могилевська в обнімку з відомим співаком вразила глядачів:"Королева і Король".
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