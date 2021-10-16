Відомий український доктор Євген Комаровський відповів на питання батьків про часту застуду дітей - як варто чинити в таких випадках.

Відомий педіатр часто відповідає на запитання батьків у соцмережі, передає Politeka.net. Цього разу до лікаря звернулася мама 11-місячного сина, у якого щомісяця діагностують бронхіт.

За словами жінки, дитині прописують антибіотики, навіть в уколах - це і часті застуди її стали турбувати. Як зазначає мама, син доношений і досі на грудному вигодовуванні.

"Можливо, старша дочка (їй 6 років) постійно приносить всякі інфекції з садка? Але вона ж так часто сама не хворіє. Здавали аналізи сечі і крові – все в нормі. Дуже хотілося б позбутися від цих нескінченних хвороб. Але як?",- написала жінка.

Євген Комаровський зазначив, що, швидше за все, дитина підхоплює вірусну інфекцію (в переважній кількості випадків ГРВІ) від сестри, яка ходить в садок. Ця зараза не лікується антибіотиками та ін'єкціями.

ГРЗ можна лікувати без ліків, створюючи умови, щоб дитина з мінімальними втратами для здоров'я впорався з хворобою. Доктор рекомендує поменше годувати дитину, побільше поїти, підтримувати режим прохолодного повітря, промивати ніс сольовими розчинами. У більшості випадків зараза піде за 4-5 днів.

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