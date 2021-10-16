У конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021" перемогла колишня учасниця шоу "Холостяк-10" Анна Неплях - в мережі почалися бурхливі обговорення з цього приводу.

27-річна Анна Неплях отримала корону на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021" 15 жовтня, пише Politeka.net. Тепер її чекає наступне випробування - вона поїде до Ізраїлю в грудні, де представить нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт 2021".

Відомо, що дівчина родом з Дніпра, вона - художниця і блогерка. Красуня багато разів брала участь в різних конкурсах і знімалася в шоу "Холостяк-10" , а зараз мріє створити центр для всебічної підтримки жінок.

"Як вам Нова володарка титулу?",- написали автори одного з постів, опублікувавши знімки переможниці.

Користувачі Мережі стали обговорювати тему перемоги Анни Неплях, а також зачіпали її зовнішність.

"Красива, але на українку не схожа)", "я звичайно рада за неї, але найбільше мене хвилює те, що ніхто ніколи в подібних конкурсах не звертає увагу на справжніх, красивих від природи дівчат", " а краса де? Штучно підкоригована панянка", " красуня, щиро за неї рада☺❤️", "Все штучне, брови губи, ніс, Пипець", - написали користувачі Мережі.

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