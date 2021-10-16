Український співак і улюбленець мільйонів Олег Винник засвітиться в новому випуску талант-шоу " Співають всі!»
Він стане зірковим гостем ефіру популярного шоу, яке покажуть цієї суботи 16 жовтня, о 21:00 на каналі «Україна». Про це повідомили з Instagram-акаунті " Співають всі!», передавати Politeka.net. (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
"На рухи Олег Винника @ olegg.vynnyk можна дивитися вічно і розтягувати це задоволення 😍 Чекаємо вас сьогодні о 21:00» ,- йдеться в публікації.
Зазначимо, що Винник приєднається до зоряної сотні експертів, який разом з ними обиратиме переможця.
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"Я завжди кажу, що наша країна дуже багата талантами. Таке враження, що людина тільки народилася і вже співає. Це дуже круто! Повірте, я багато країн об'їздив, але саме у нас щороку з'являється така величезна кількість талановитих людей", - зізнався музикант перед участю в проекті.
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