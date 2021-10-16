Віра Кекелія, українська співачка, яка є учасницею "Вокального квартету" в "Жіночому кварталі", показала новий образ, заговоривши про весілля.

Як пише Politeka.net, Віра Кекелія стала успішною співачкою. Артистка заявила про ссеба, беручи участь в талантшоу" Голос країни " та інших. Зараз Віра входить у вокальний квартет "Жіночого кварталу". Також Кекелія веде програму" Життя відомих людей", а ще блог в соціальній мережі Instagram, де показує українцям багато цікавого.

На новому фото Віра була в сукні з розрізом на нозі. Співачка виставила ніжку, показуючи свою красу. На інших фото Кекелія здалася разом з іншими співачками "кварталу". Дівчата посміхалися, вражаючи образами в сукнях, а Марта Адамчук одягла костюм з ременем на талії.

"Увага. Сьогодні буде гарячий випуск абсолютно нового "Жіночого кварталу". Хоча по фото можна подумати, що дівчата видають мене заміж", - написала Віра під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Подобається", "Супер-молодці, дівчатка"

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