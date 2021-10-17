Українська актриса і співачка, колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська зачарувала яскравими осінніми фотографіями зі своєю 5-річною донькою Лаурою.
Як передає Politeka.net, в Instagram у 37-річної Камінської з'явилася серія фотографій, зроблених під час прогулянки в ботанічному саду. Артистка позувала в теплому затишному одязі зелених відтінків, а її дочка була одягнена в жовтих тонах. Фотографії з прогулянки вийшли неймовірно атмосферними. Як виявилося, свіжими фото для Instagram Камінську порадував її колишній чоловік Едгар.
"Неділя photo by @edgar_kaminskyi", - підписала фото зірка, давши зрозуміти, що недільний день провела в компанії з дітьми і колишнім чоловіком.
У коментарях зірці залишили масу приємних слів.
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"Мої улюблені!", "Фото які, а фотограф який молодець", "Такі діти красиві виходять тільки в коханні! Ви великі молодці за те, що полюбили один одного!", "З такою любов'ю ці фото зроблені... Коли дії дійсно говорять більше, ніж слова", "Які яскраві кольори!", "Неймовірно красиві і милі фото", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Камінська зачарувала стосунками з екс-чоловіком: "Зразок для всіх пар".
Як повідомляла Politeka, Слава Камінська зачарувала видом на прогулянці з дітьми: "Яка атмосфера".
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