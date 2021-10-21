Співачка Анна Седокова, яка була в "золотому" складі групи "ВІА Гра", розповіла про своє непросте дитинство, коли її батько пішов з сім'ї.
Анна Седокова відверто ділиться з шанувальниками про своє життя, повідомляє Politeka.net. Зірка іноді бентежить подробицями.
Цього разу в новому пості артистка розповіла про непрості стосунки з батьком, який пішов з сім'ї. За словами Анни, їй було всього шість років, коли відбулося розлучення батьків. Останні ділили майно, а мати хитрістю хотіла повернути колишнього. Жінка просила дочку плакати, і просити його повернутися.
Після цього батька вона бачила два рази в житті. Спочатку чоловік через Інтернет попросив, щоб мати Анни повернула йому камеру, а потім також вирішив дізнатися імена своїх онуків. Далі незнайомець по телефону повідомив 22-річній Анні, що її батько помер від серцевого нападу.
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Далі зірка згадала, як до неї чіплявся вітчим: "приходив вночі з маминої кімнати до мене. А я боялася подавати звук, адже тоді мама прокинеться і теж мене насварить".
Зараз Анна зізнається, що сумує за батьком, і заздрить тим, у кого він був.
"Так захотілося вас обійняти 🙌 ви гідні кращого", " Аня з боку є відчуття, що ви звинувачуєте вашу маму найбільше. Але ж вона теж пережила біль розставання", " до чого це, до такої міри не навидіти свою маму? Вона дала вам життя і зараз ви кайфуєте зустрівши вашого чоловіка, треба пробачити".
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