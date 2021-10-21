26-річна співачка Jerry Heil (Олександра Шемаєва), яка стала ведучою бекстейджу шоу "Україна має талант", здивувала витівкою, на яку вирішуються тільки найзухваліші.
Відома співачка Джеррі Хейл 21 жовтня відзначила своє 26-річчя, повідомляє Politeka.net. В одній з груп в Instagram присвятили відео про зірку, розкривши про неї кілька цікавих фактів.
Зокрема, виявляється Jerry Heil - веганка і перфекціоністка. Також співачка знайомилася з хлопцями в "Тіндері" і ніколи не закохувалася.
Крім того, в серпні цього року зірка здивувала витівкою, на яку здатні тільки найзухваліші - дівчина вийшла заміж за саму себе, поцілувавши дзеркало.
Єдиний син Софії Ротару зірвав куш в казино і похвалився сумою: "Приємно!"
Син Меган Маркл і принца Гаррі вразив британців, подробиці: "Арчі вперше..."
Українці ополчилися проти "Україна має талант" через Притулу: "Господи, знову..."
Введення повного локдауну в Україні: в Кабміні назвали єдину альтернативу
Фінал "Співають всі", українці висловили Могилевській все, що думають про переможця: "Немає слів..."
Таким чином, Олександра презентувала свою нову пісню, а також закликала людей любити себе, прийнявши з усіма позитивними і негативними сторонами.
У мережі вирішили привітати Джеррі Хейл з днем народження.
"Сьогодні співачці виповнюється 26 років, і ми хочемо @thejerryheil і надалі ламати рамки, створювати хіти і надихати інших бути собою", - написали автори поста.
За чотири години публікація зібрала понад 8000 переглядів і багато коментарів.
"Краща наша Джерішуля 💖", " З Днем народження!!! ❤️❤️❤️❤️", "Прекрасна дівчина", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, зірка Нацвідбору на Євробачення втратила голос, зробивши велику помилку.
Як повідомляла Politeka, трагедія в родині Jerry Heil, 25-річна співачка розбурхала кадрами.
Також Politeka писала, що крик душі поголеної налисо зірки нацвідбору" Євробачення " Jerry Heil.