26-річна співачка Jerry Heil (Олександра Шемаєва), яка стала ведучою бекстейджу шоу "Україна має талант", здивувала витівкою, на яку вирішуються тільки найзухваліші.

Відома співачка Джеррі Хейл 21 жовтня відзначила своє 26-річчя, повідомляє Politeka.net. В одній з груп в Instagram присвятили відео про зірку, розкривши про неї кілька цікавих фактів.

Зокрема, виявляється Jerry Heil - веганка і перфекціоністка. Також співачка знайомилася з хлопцями в "Тіндері" і ніколи не закохувалася.

Крім того, в серпні цього року зірка здивувала витівкою, на яку здатні тільки найзухваліші - дівчина вийшла заміж за саму себе, поцілувавши дзеркало.

Таким чином, Олександра презентувала свою нову пісню, а також закликала людей любити себе, прийнявши з усіма позитивними і негативними сторонами.

У мережі вирішили привітати Джеррі Хейл з днем народження.

"Сьогодні співачці виповнюється 26 років, і ми хочемо @thejerryheil і надалі ламати рамки, створювати хіти і надихати інших бути собою", - написали автори поста.

За чотири години публікація зібрала понад 8000 переглядів і багато коментарів.

"Краща наша Джерішуля 💖", " З Днем народження!!! ❤️❤️❤️❤️", "Прекрасна дівчина", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, зірка Нацвідбору на Євробачення втратила голос, зробивши велику помилку.

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