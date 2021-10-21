Дружина ведучого шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант" Григорія Решетника зробила несподівану заяву, здивувавши навіть власного чоловіка.
Як пише Politeka.net, Христина Решетник спантеличила новим постом на своїй сторінці в Instagram.
Дружина ведучого опублікувала серію знімків, на яких позувала, притискаючи до живота напис "Це дівчинка!". Решетник щасливо посміхалася і виглядала дуже задоволеною.
Такі знімки не могли не привернути до себе увагу. Як відомо, Григорій і Христина виховують трьох синів, а ось дочки у них поки немає. Не дивно, що фото Решетник наштовхнули багатьох на думку про те, що в родині пари намічається поповнення.
"Сюрприз", - підписала знімки Христина.
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В коментарях відзначився її чоловік. Решетник залишив коментар з здивованими смайликами.
Підписники Христини також відреагували.
"Гриша мабуть щось не знає", "Ахахаха Гриша схоже не в курсі", "та лаааадно????? Ви реально не зупинилися?", "Та ну, жарт 100%", "Христина! Якщо це те, про що всі подумали-я в захваті", "по-моєму, Лелека на Мальдівах до вас не дарма прилітає!", "Христина, картинка. Вітати. У Гриші буде лапочка дочка", - пишуть люди.
Проте, судячи з кадрів в сторіз Христини, вона була на вечірці у подруги, на якій та розкрила стать своєї майбутньої дитини.
Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник похвалився засмаглою дружиною в коротких шортиках.
Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостячки" і "Україна має талант" Решетника публічно звернулася до чоловіка.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостячки" Решетник в плавках поскаржився на свою фігуру.