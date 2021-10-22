Актор Ахтем Сеітаблаєв розлучився з дружиною і розповів в інтерв'ю "Зірковому шляху", чому довго мовчав про розставання.

Як пише Politeka.net, Ахтем Сеітаблаєв є популярним вітчизняним актором кримсько-татарського походження. Знаменитість зіграв у десятках фільмів, а також став продюсером безлічі робіт. Ахтем був одружений на продюсерці Іванні Дядюрі, але пара розійшлася після майже 10 років шлюбу, про що розповів Сеітаблаєв в "Кава з перцем" для "Зіркового шляху".

"Це досить емоційний момент у житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, коли ти відчуваєш", - розповів Ахтем.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Я думала, це його мама", " і цей туди ж. Розчарував", " чим його розлучення відрізняється від розлучень інших людей?", "Дивно, що ще є пари які розлучаються тихо, без скандалу", " закінчилися почуття .... Ви просто не вмієте кохати, тому вони і "закінчуються".

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