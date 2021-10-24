Дружина українського телеведучого, який веде популярні проекти "Холостячка" і "Україна має талант" Григорія Решетника не захотіла виходити з дому після повернення з відпустки.
Як пише Politeka.net, Христина Решетник має чимало шанувальників, тому намагається частенько радувати їх новими фотографіями, відео або просто цікавими моментами сімейного життя.
Нещодавно дівчина з чоловіком і трьома синами повернулися з відпустки в Туреччині. Христина не могла не поділитися цією радістю у себе в Instagram.
У синьому халаті перед дзеркалом вона зробила селфі в домашній обстановці. Дружина Решетника не забула похвалитися своєю засмагою на обличчі і розповіла, чому їй з сім'єю не хочеться виходити з дому.
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"Будинок, милий будинок. Наше місце сили ❤️ так добре, що не хочеться нікуди виходити 😃 А ви як проводите свій вихідний?",- написала дружина шоумена.
Її нова публікація не залишилася без уваги фоловером.
"Скрізь добре, а вдома краще",
"Красуня нереальна",
"Вау! Ви дуже красива!😍",
"Посмішка як сонечко!",- пишуть в мережі.
Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник похвалився засмаглою дружиною в коротких шортиках.
Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостячки" і "Україна має талант" Решетника публічно звернулася до чоловіка.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостячки" Решетник в плавках поскаржився на свою фігуру.