У чому причина?

Дружина українського телеведучого, який веде популярні проекти "Холостячка" і "Україна має талант" Григорія Решетника не захотіла виходити з дому після повернення з відпустки.

Як пише Politeka.net, Христина Решетник має чимало шанувальників, тому намагається частенько радувати їх новими фотографіями, відео або просто цікавими моментами сімейного життя.

Нещодавно дівчина з чоловіком і трьома синами повернулися з відпустки в Туреччині. Христина не могла не поділитися цією радістю у себе в Instagram.

У синьому халаті перед дзеркалом вона зробила селфі в домашній обстановці. Дружина Решетника не забула похвалитися своєю засмагою на обличчі і розповіла, чому їй з сім'єю не хочеться виходити з дому.

"Будинок, милий будинок. Наше місце сили ❤️ так добре, що не хочеться нікуди виходити 😃 А ви як проводите свій вихідний?",- написала дружина шоумена.

Її нова публікація не залишилася без уваги фоловером.

"Скрізь добре, а вдома краще",

"Красуня нереальна",

"Вау! Ви дуже красива!😍",

"Посмішка як сонечко!",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник похвалився засмаглою дружиною в коротких шортиках.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостячки" і "Україна має талант" Решетника публічно звернулася до чоловіка.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостячки" Решетник в плавках поскаржився на свою фігуру.