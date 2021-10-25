У Москві пропала актриса Світлана Світлична, яка прославилася на весь світ епізодичною роллю в "Діамантовій руці".

Кілька днів 81-річну зірку шукають з поліцією. Син Світличної заявив про її зникнення 24 жовтня, зазначивши, що актриса не з'являється в своїй квартирі на Погонному проїзді вже три дні.

За словами чоловіка, у його матері розвинулася деменція після нещасного випадку на зйомках інтерв'ю влітку минулого року, коли їй на голову впав софіт. Він вважає, що Світлична могла заблукати і не згадати своєї адреси.

Подруга Світличної Олена Перелигіна підтвердила Телеграм-каналу Shot слова сина, що в його матери проблеми з головою.

"Це може ще не раз повторитися. Їй постійно потрібен догляд і нагляд. Якщо у неї була б дочка, напевно, вона б краще дивилася за нею. Але у неї, на жаль, син. А сини, ви знаєте, можуть любити на відстані. Треба її шукати!", - заявила Перелигіна.

Інший актор Іван Ніколаєв стверджує, що Світлична просто переїхала до родичів.

Відзначимо, фраза героїні Світлани Світличної у фільмі "Діамантова рука" - "Не винувата я, він сам до мене прийшов!" - стала афоризмом, а саму актрису назвали першою красунею в СРСР.

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