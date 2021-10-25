В Україні завершився Національний відбір на "Дитяче Євробачення-2021", яке відбудеться вже 19 грудня в Парижі. Журі та глядачі визначили фіналіста, але обійшлося не без ексцесів.

Так, представляти Україну цього року буде Олена Усенко. Дівчина набрала 52 бали від журі (з 60 можливих) і 11 від глядачів та відправиться підкорювати європейську сцену зі своєю піснею "Важіль".

Олені 14 років, проживає в місті Біла Церква і навчається вокалу в Katapulta art music school. Минулого року також брала участь у Нацвідборі "Дитячого Євробачення" і потрапила до фіналу.

Користувачі бурхливо коментують перемогу Усенко. Деякі висловили думку, що вона занадто доросло виглядає, та й пісня, мовляв, у неї не підходить за форматом.

"Божжже! Так це ж спокусниця, Лоліта, яке там Дитяче Євробачення. Скільки років цій "дитині"? На вигляд не 15, а років 25😮"

"Вітаю! Але імідж міняти потрібно, виглядає як жінка - ХАХАХАХАХ ви серйозно?"

"Чому у цієї дівчинки зачіска як у жінки?"

"На ДЕ не люблять такі пісні ( - так, буде низько, під формат теж не підходить, місце 10-12 напевно буде"

"Та з такою піснею і вокалом на доросле пробитися - раз плюнути"

"Дарина Кривенко краще була для мене. Ця пісня не сподобалася, а пісня Дарини показала б Україну та її автентичність на конкурсі"

"Мені здається занадто доросла пісня для дитячого Євробачення. А так успіхів на конкурсі!"

Зазначимо, за день до фіналу Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2021" була дискваліфікована одна з фавориток цьогорічного конкурсу - Анжеліна Макфарлейн. Справа в тому, що автор пісні, з якою вона збиралася виступати, зажадав 10 тисяч доларів за використання його творіння, яких не було в батьків дівчини. Організатори Нацвідбору відмовилися поміняти пісню.

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