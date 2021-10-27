Єдиний син української співачки Таїсії Повалій Денис відверто розповів про те, якою мамою була зіркова артистка, коли він був ще зовсім маленьким.
Як передає Politeka.net, 56-річна Повалій дала відверте інтерв'ю програмі «Позаочі». Там вона розповіла про те, як важко переживала цькування в Україні, і чому змушена була ізолюватися у власному будинку.
Автори програми також взяли коментар у 38-річного сина артистки, спробувавши дізнатися, якою мамою була Повалій. Як відомо, у Повалій лише один син Денис, який, як і його батько є музикантом. Втім, батьки розлучилися в 1993 році, коли хлопчик був ще зовсім маленьким. За словами Дениса, його мати важко в чомусь переконати, тому що свою думку вона звикла видавати за справжнє. Через це їм часто доводиться сперечатися.
«У моєму дитинстві вона була більш сувора і по-дорослому зі мною спілкувалася. Не було веселої класної Таї", - зазначив чоловік, додавши, що вона була "трошки холодною".
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Нагадаємо, що Таїсія Повалій не розуміє, чому проти неї ополчилися українці: "що я зробила?".
Як повідомляла Politeka, Повалій поскаржилася на цькування в Україні та ізоляцію: «до нас ніхто не заходить».
Також Politeka писала, що Повалій переборщила з макіяжем, вразивши образом: "як лялька".