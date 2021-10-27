Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про те, що не може повернутися в Україну з Португалії, де проводила час в компанії своїх подруг.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Зараз Надя знаходиться в столиці Португалії-Лісабоні. Судячи з кадрів в сторіз, співачка весело проводила час з двома своїми подругами.
У новому пості Дорофєєва розповіла, що дівчата вирушили додому, а ось сама вона залишилася в чужій країні через неприємності з квитком.
"Мої дівчатка полетіли. Спасибі вам за ці особливі дні. Ну а мене ще чекають пригоди . Вперше в житті у мене "згорів" зворотний квиток ..)", - розповіла Дорофєєва.
Вона поділилася знімком, на якому вони з подругами позують в номері готелю в піжамах і без макіяжу.
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Шанувальники співачки тут же відреагували на її пост.
"Значить відпочинок триває?", "Піжамка супер", "вдалого тобі відпочинку Надь", "цікаво з ким же ще будуть пригоди", "Надюша вдалого повернення додому", "кішечки мяу", "які тигриці", - пишуть люди.
Нагадаємо, Дорофєєва підняла сукню і показала підтягнуті форми з близького ракурсу.
Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва позбулася одягу і спантеличила шанувальників знімком.
Також Politeka писала, що Дорофєєва поїхала з України і вразила визнанням.