Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про те, що не може повернутися в Україну з Португалії, де проводила час в компанії своїх подруг.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Зараз Надя знаходиться в столиці Португалії-Лісабоні. Судячи з кадрів в сторіз, співачка весело проводила час з двома своїми подругами.

У новому пості Дорофєєва розповіла, що дівчата вирушили додому, а ось сама вона залишилася в чужій країні через неприємності з квитком.

"Мої дівчатка полетіли. Спасибі вам за ці особливі дні. Ну а мене ще чекають пригоди . Вперше в житті у мене "згорів" зворотний квиток ..)", - розповіла Дорофєєва.

Вона поділилася знімком, на якому вони з подругами позують в номері готелю в піжамах і без макіяжу.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її пост.

"Значить відпочинок триває?", "Піжамка супер", "вдалого тобі відпочинку Надь", "цікаво з ким же ще будуть пригоди", "Надюша вдалого повернення додому", "кішечки мяу", "які тигриці", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва підняла сукню і показала підтягнуті форми з близького ракурсу.

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва позбулася одягу і спантеличила шанувальників знімком.

Також Politeka писала, що Дорофєєва поїхала з України і вразила визнанням.