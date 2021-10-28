Молода модель і блогер Соня Євдокименко, яка є онукою Софії Ротару регулярно показує в Instagram стильні фото, що демонструють ідеальні образи, які вона підбирає для зйомок.

Як пише Politeka.net, 20-річна Соня Євдокименко живе і навчається в США. Там же у неї є коханий - мільйонер з українським корінням, який також проживає в Америці. У Нью-Йорку Соня вчиться на дизайнера, не забуваючи приділяти час своєму давньому захопленню - моделінгу. Відзначимо, що в Instagram у дівчини безліч ефектних знімків, на яких вона позує в красивих і стильних образах.

Цього разу у себе в сторіс Євдокименко показала, як проходять її зйомки. Вона постала в неймовірно красивому чорному костюмі, який ідеально сів по її фігурці. Соня позувала на камеру, змінюючи пози і демонструючи, як добре їй дається ця робота. Варто відзначити, що зйомку намагався зірвати песик дівчини, який бігав у неї під ногами.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко показала, як розважається з нареченим-мільйонером.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко в домашньому вбранні покрасувалася зі своїм песиком.

Також Politeka писала, що Соня Євдокименко зняла светр і похвалилася тонкою талією: "так тримати!".