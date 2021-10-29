"Ваш син дуже на нього схожий"

Російська співачка Валерія (Валерія Перфілова) поділилася своєю бідою, зворушливо попрощавшись з родичем, який став жертвою коронавірусу.

Так, 53-річна артистка опублікувала кілька кадрів з особистого архіву у своєму мікроблозі в Instagram, повідомивши, що пішов з життя її дядько - молодший брат матері Валерій Нікітін, передає Politeka.net. Причиною смерті став COVID-19. За словами співачки, її дядько не встиг ревакцинуватися (перші щеплення зробив ще в лютому), тому вірус вдарив з усієї сили.

Смерть Валерія Миколайовича стала ударом для всієї родини. Він був почесним залізничником і багато років займав керівні пости на Приволзькій залізниці.

"Наша сім'я втратила рідну дорогу людину. Світла йому пам'ять і царства небесного!!! <...> Для мене, звичайно, він був просто рідним дядьком Лерочкою, і я їм дуже пишалася. Пишалася тим, як до нього ставилися люди, якою повагою він користувався серед професіоналів— керівників і підлеглих, та й взагалі всіх людей, хто його знав. Потужний, вольовий, мудрий, при цьому володіє неймовірним почуттям гумору, артистичний, грає на музичних інструментах і компанійський. Ви скажете, навіщо я це пишу? Це не тільки наше сімейне горе - йдуть з життя потужні особистості, професіонали...", - поділилася Валерія.

На опублікованому фото співачка постала разом з дядьком в оточенні інших родичів на столітньому ювілеї бабусі - 6 листопада 2013 року.

Користувачі кинулися співчувати Валерії:

"Царство Небесне вашому дядькові"

"Як шкода, співчуваю, царство йому небесне😢"

"Як тепло ви ставитеся до близьких, це безцінно"

"Ваш син дуже на нього схожий і на вашу маму"

"Світла пам'ять такій чудовій людині🙏"

"Яка у вас прекрасна сім'я і як ви про них дбаєте! Респект"

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