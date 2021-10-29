Ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник показав учасників, які борються за серце української співачки Злати Огневич, і звернувся до українців з цікавим питанням.
Шоу "Холостячка" наближається до кінця, учасників стає все менше і менше, передає Politeka.net. Так, залишилося всього шість кавалерів, які разом зі Златою Огневич відпочинуть в Одесі.
Григорій Решетник опублікував фото, зроблене під час зйомки епізоду на українському курорті.
"Ми в Одесі 😎
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Їх залишилося 6 🕺 🏻
Справжня боротьба за серце Холостячки тільки починається 💪
Хто ваш улюбленець і чому саме він повинен бути зі Златою?",- звернувся до українців Решетник.
За три години публікація зібрала 7000 лайків і багато коментарів. Були ті, хто висловили думку, що виграють або бізнесмени Максим Тарапата, або Діма Шевченко.
"Макс Тарапата 🔥 він справжній і щирий)", "Макс😍хоча по початку був стоматолог)", "Діма і Тарапата🔥"," Свечкоренко класний) шкода, він пішов😢"," особисто мені подобатися Аквамен) для Злати по-моєму ідеально підходить Максим"," Максим фаворит, а виграє Діма", " моя думка — це Максим і Діма, найчесніші очі у них. Я вболіваю за Максима ❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, кавалера " Холостячки " Злати Огневич вирахували по фото з ресторану
А ще Politeka писала, що "Холостячка" Огневич розкрила секрет нового випуску, з'явившись разом з Решетником
Також Politeka повідомляла, що водин з" Холостячки " Свечкоренко пояснив, чому не розповів Огневич правду про шлюб