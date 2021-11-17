Українська балерина, суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар поділилася своїми досягненнями на посаді директора хореографічного училища.

Як передає Politeka.net, в Instagram Кухар опублікувала фото з будівництва, де зараз проходять ремонтні роботи. Балерина була в касці і довгому пальто. Поруч з нею стояли робітники, які показували прогрес ремонту.

"Незважаючи на дистанційну роботу, ми ні на хвилину не зупиняємося і продовжуємо працювати! В даний час в навчальному корпусі ведуться демонтажні роботи і вже підготовлені фасади до утеплення. Щодо кампусу, я вже встигла розповісти, що ми почали капітальний ремонт", - похвалилася Кухар.

У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Як же я Вами пишаюся, удачі", "Пишаюся вами, моя дорога Катерина Ігорівна! Сил, терпіння і удачі", «як приємно, що така фея як Катя Кухар, відновлює життя балету в Україні, ви людина, яка залишить слід в історії», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кухар продемонструвала, на що здатна в руках чоловіка: "можна дивитися вічно".

Як повідомляла Politeka, Кухар нарвалася на критику, влаштувавши битву ефектних образів: «нудить від них».

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