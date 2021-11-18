Дві зірки тревел-передачі "Орел і Решка" Аліна Астровська і Антон Лаврентьєв готуються до народження дитини, про що повідомили в соцмережі, опублікувавши зворушливе відео.

Колишні ведучі шоу "Орел і Решка" будують стосунки кілька років, і довго приховували їх від публіки, повідомляє Politeka.net.

Тільки в 2019 році пара розповіла про свої почуття. Це сталося на концерті Антона Лаврентьєва, який зізнався в коханні Аліні Астровській зі сцени. 1 лютого 2021 року закохані одружилися.

А 18 листопада цього ж року пара повідомила, що чекає дитину. Телеведуча опублікувала зворушливе відео, зняте на пляжі. Красуня показала кругленький животик, а її чоловік розцілував його. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"При надії", - написала Астровська.

За три години публікація зібрала майже 40 тисяч переглядів і багато коментарів.

"❤️❤️❤️ це ж так приголомшливо!!!!!", "Наскільки красива жінка в положенні😍 🙏 🏽♥️♥️♥️

Легкої вагітності!", "Прекрасні люди створюють прекрасних людей❤️ви будете чудовими батьками, а ваш малюк найщасливішим☺вітаю вас!", "Як здорово! Так приємно спостерігати такі новини! Життя все-таки торжествує! 🙌 ",- написали користувачі Мережі.

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