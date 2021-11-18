Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею "Холостячки" і вже близька до вибору фіналіста шоу, вразила сміливими кадрами у ванній.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото, на якому вона лежала у ванній, прикривши найцікавіше піною.

"Давайте помріємо. Уявімо, що немає умовностей, і ви можете займатися з улюбленим партнером всім, чого душа бажає! Я зараз саме про розваги, а не спільний бізнес, планування, розподіл обов'язків, обговорення поїздки до батьків, виховання дітей і т.д.", - зазначила Злата.

За її словами, дорослим потрібно частіше мріяти і повертатися в різні емоційні етапи свого розвитку, щоб отримувати море класних відчуттів.

У коментарях ефектній зірці залишили масу приємних відгуків.

"Неймовірна жінка", "Найкрасивіша, ніжна, квітуча", "Слова вже закоханої жінки", "Вау, яка фотосесія шикарна", "Налетів би вітер, щоб здути піну!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Злата Огневич напросилася на компліменти, засвітившись в розкішних сукнях: "Прекрасна".

Ще Politeka писала, що Злата Огневич зізналася, що закохана прямо перед фіналом шоу.

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