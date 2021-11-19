Біда нагрянула в сім'ю співробітниці "Сніданку з 1+1" Алли Мазур - її 23-річному синові Антону терміново потрібна допомога.
Чотири роки тому у хлопця діагностували гострий лімфобластний лейкоз. Він вже проходив кілька курсів дорогої хіміотерапії і операцію з пересадки кісткового мозку в клініці в Туреччині - здавалося, що хвороба відпустила, але недавно стало відомо про рецидив.
Ведучий "Сніданку з 1+1" Руслан Сенічкін звернувся за допомогою до українців. Відповідне відео опубліковане в Instagram, передає Politeka.net.
"У нього є шанс на одужання. Ми віримо, що попереду його чекає щасливе і насичене життя! Давайте разом допоможемо йому це втілити", - йдеться в заяві.
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Зазначимо, Алла Мазур, мама Антона (однофамілиця ведучої ТСН Алли Мазур, яка нещодавно перемогла рак) допомагає Сенічкіну створювати кулінарні шедеври на кухні. Її син встиг закінчити коледж, за фахом кухар, і далі планував продовжити навчання, щоб у майбутньому стати ресторатором. Однак, доля розпорядилася по-іншому і тепер хлопець бачить тільки лікарняні стіни.
Українці висловлюють співчуття і слова підтримки в коментарях під постом:
"Господи боже, дай Бог їм здоров'я"
"З миру по нитці. Нехай Господь збереже життя і здоров'я дитини, Аллочко❤️ тримайтеся"
"Приєднуємося!!!! Нехай буде здоровий!!!!!!🙏"
"Допоможи господи цій дитині побороти хворобу🙏 🙏 🙏. Амінь"
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