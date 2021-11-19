Знаменита українська гімнастка і олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася знімком, на якому зображена разом зі своєю маленькою донькою.
Як пише Politeka.net, фотографію знаменита спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, Малятко Лілія Подкопаєва народила в 41 рік від свого третього обранця - американського бізнесмена Ігоря Дубинського. Коханий Подкопаєвої-колишній киянин, який більше 25 років живе в Атланті.
"Гарний день. Світить сонце", - підписала Подкопаєва нове фото.
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Фолловери Лілії Подкопаєвої відзначили. що дівчинка схожа на свого батька.
"Сонячні дівчатка", "Красуні", "Татова доця", "Дівчатка, ви красуні!",- писали в коментарях.
Як відомо, у Подкопаєвої також є син Вадим, якого вона усиновила разом з першим чоловіком донецьким бізнесменом Тимофем Нагорним, а також дочка Кароліна (2006 року народження). Хрещеною дівчинки є співачка Ані Лорак.
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