Учасник шоу "Танці з зірками", актор Костянтин Войтенко, який претендує на перемогу, напередодні півфіналу заінтригував глядачів.

Як пише Politeka.net, 21 листопада, відбудеться півфінал шоу «Танці з зірками». На паркет вийдуть три найсильніші пари, які будуть боротися за вихід у фінал. Серед них сама неординарна пара-Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук.

Костя мріє заволодіти заповітним кубком танцювального проекту і для цього йому, як ніколи потрібна, допомога глядачів.

У минулому ефірі пара виконала чуттєву румбу, проте зараз Войтенко обіцяє не менш емоційний виступ.

"Сьогодні півфінал @tanci1plus1 🔥 🔥 🔥

Він буде не менш емоційний і чуттєвий, як наша румба і всі інші стилі танцю.

Зустрічаємося сьогодні! І побажайте нам удачі", - звернувся актор до глядачів.

Відзначимо, що зараз Костя Войтенко переживає непрості часи в родині. Їх шлюб з дружиною під загрозою. Причиною сімейної драми стала участь актора в танцювальному проекті.

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