Є з ким провести час

Суддя популярного українського шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, якими "прекрасними людьми" оточив себе на знімальному майданчику.

Як пише Politeka.net, відомий хореограф напередодні виходу на екрани нового випуску "Танців» поділився постом на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, минулого тижня відбувся чвертьфінал танцювального проекту. Запрошеним суддею став популярний співак і народний артист України Дмитро Монатік. У новому пості Яма показав своє ставлення до Виконавця.

Так, танцюрист поділився знімком зі зйомок минулого епізоді "танців" на ньому він сидів за суддівським столом і тримав в руках два зображення з обличчям Монатіка в панамці. Яма досить посміхався і виглядав щасливим.

"В оточенні прекрасних людей", - підписав знімок хореограф.

У коментарях до посту з позитивними смайлами відзначилися сам Монатік і його дружина.

Шанувальники ями також не змогли пройти повз.

"Клас, життєво", "прекрасний", "Войтенку перемоги", "вогонь", "Влад ви вибачте звичайно, але я не люблю Монатіка. Я і моя мама ми на нього не підписані", - пишуть люди.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" в жіночому одязі влаштував незручну зйомку з дружиною.

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