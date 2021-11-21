Знаменитий український танцюрист балету Олександр Стоянов з гумором розповів про поповнення в їх з Катериною Кухар сім'ї, поділившись радісними фото.
Як пише Politeka.net, танцюрист опублікував святковий пост на своїй сторінці в Instagram. 21 листопада в родині судді» Танців з зірками " Катерини Кухар відзначали день народження дочки Катерини та Олександра – Анастасії.
Як раніше розповіла сама Кухар, в цей день тато вирішив зробити дівчинці незабутній подарунок, і купив їй цуценя. Однак, при цьому він не попередив про такий важливий крок її саму.
У своєму пості Стоянов визнав, що балерина була в шоці від такого несподіваного поповнення в родині.
"Мама в шоці, дитина щаслива! День народження вдався!",- написав танцюрист.
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Він опублікував знімки зі свята, на яких його сім'я позувала в повному складі, включаючи цуценя.
Шанувальники артиста тут же відреагували.
"Классс!!! Відмінний подарунок дитині!!! З Днем Народження дівчинку вашу!!", "Прекрасна сім'я!!! Щасливі і улюблені дітки, які живуть в любові!", "Ага, значить цуценятко приніс додому тато?!", "У всьому треба бачити плюси, хто буде вигулювати це диво, матиме високий гемоглобіну", - пишуть люди.
Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" зробила несподівану заяву про "третю дитину".
Як повідомляла Politeka, чоловік Катерини Кухар Стоянов звернувся до українців за допомогою.
Також Politeka писала, що дочка Катерини Кухар поставила маму в незручне становище.