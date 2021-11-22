Російська співачка Марина Хлєбнікова серйозно постраждала під час пожежі у власній квартирі - зараз артистка знаходиться в комі в лікарні.
56-річна зірка, за попередніми даними, заснула із запаленою сигаретою, що і призвело до пожежі. Рідним не відразу вдалося вибити двері в її спальню. Співачка отримала опіки 50% тіла, також була вражена дихальна система. На сьогодні, Хлєбникову відключили від ШВЛ, але вона все ще залишається в медикаментозній комі.
Стан співачки стабільно важкий. На місці опіків почало розвиватися зараження, через це у неї підскочила температура до 39 градусів.
Шанувальники Хлєбнікової запустили флешмоб в Мережі з хештегом "Марина, живи!". Люди моляться за її порятунок. Зокрема, до флешмобу приєдналася подруга співачки, виконавиця пісні «Шкільний роман» Наталія Штурм, яка закликала інших наслідувати її прикладу.
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"Сонечко моє, вставай! Вірю, що спільна молитва за здоров'я і життя Марини Хлєбнікової допоможе. Вийшло з однією Мариною, співачкою МакЅим - вийде і з нашою Мариною", - йдеться в заяві артистки.
"Вставай!!! Молимося🙏🙏"; "Дай Бог їй сили і здоров'я 🙏"; "Дуже шкода її!!! Живи Марина, живи!!!🔥"; "Максим теж була на межі життя і смерті, потім опаааа і як побігла на перше вересня"; "Я обожнюю пісні Марини🔥 дай Бог здоров'я тобі🙏 🙏 🙏"; "Молимося про одужання Марини, хороша, світла, творча людина, красива жінка. Вона такий "вогник" завжди, "запальничка" була. Нікому вона поганого не зробила нічого, щоб картати її якось у вадах. Живи, Марина!"; "Я пам'ятаю її на початку кар'єри, така була вона красива, легка. І чому так з нею? Не знаєш як життя повернеться до тебе .🤔 🤔 🤔", - коментують інші.
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