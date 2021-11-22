Російська співачка Марина Хлєбнікова серйозно постраждала під час пожежі у власній квартирі - зараз артистка знаходиться в комі в лікарні.

56-річна зірка, за попередніми даними, заснула із запаленою сигаретою, що і призвело до пожежі. Рідним не відразу вдалося вибити двері в її спальню. Співачка отримала опіки 50% тіла, також була вражена дихальна система. На сьогодні, Хлєбникову відключили від ШВЛ, але вона все ще залишається в медикаментозній комі.

Стан співачки стабільно важкий. На місці опіків почало розвиватися зараження, через це у неї підскочила температура до 39 градусів.

Шанувальники Хлєбнікової запустили флешмоб в Мережі з хештегом "Марина, живи!". Люди моляться за її порятунок. Зокрема, до флешмобу приєдналася подруга співачки, виконавиця пісні «Шкільний роман» Наталія Штурм, яка закликала інших наслідувати її прикладу.

"Сонечко моє, вставай! Вірю, що спільна молитва за здоров'я і життя Марини Хлєбнікової допоможе. Вийшло з однією Мариною, співачкою МакЅим - вийде і з нашою Мариною", - йдеться в заяві артистки.

"Вставай!!! Молимося🙏🙏"; "Дай Бог їй сили і здоров'я 🙏"; "Дуже шкода її!!! Живи Марина, живи!!!🔥"; "Максим теж була на межі життя і смерті, потім опаааа і як побігла на перше вересня"; "Я обожнюю пісні Марини🔥 дай Бог здоров'я тобі🙏 🙏 🙏"; "Молимося про одужання Марини, хороша, світла, творча людина, красива жінка. Вона такий "вогник" завжди, "запальничка" була. Нікому вона поганого не зробила нічого, щоб картати її якось у вадах. Живи, Марина!"; "Я пам'ятаю її на початку кар'єри, така була вона красива, легка. І чому так з нею? Не знаєш як життя повернеться до тебе .🤔 🤔 🤔", - коментують інші.

Нагадаємо, обпалену Марину Хлєбнікову рятують лікарі, близькі зробили першу заяву: "з завтрашнього дня..."

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