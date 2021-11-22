Співачка Настя Каменських похвалилася стильним образом в гольфах і звернулася до українців, опублікувавши публікацію в Instagram.

Як пише Politekak.net, 34-річна Настя Каменських є популярною вітчизняною артисткою. Співачка днями презентувала пісню Sorry, яку записала разом з талановитим співаком Васею Демчуком. Не забуває Настя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Настя була в шкіряному вбранні, який залишила розстебнутим. Доповнила образ Каменських стильними гольфами. Співачка посміхалася, демонструючи розкішну фігурку.

"Які рядки з пісні Sorry 2 вам відгукнулися найбільше?",- написала під фото Каменських.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Соррі, ми вже не ті"," красива яка"," NK супер красуня"," вона вилікує моє серце краще медицин"," найголовніше ,що їх співає ,Незрівнянна Стіна, решта фігня"," у мене імунітет до твоєї краси", " Ну ось що виставляти. Не набридло самомилуватися? Настя, доньку Олексію народи!".

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