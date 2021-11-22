Відомий хореограф Дмитро Дікусар показав яскраві фото з паркету "Танців з зірками" і зробив несподівану заяву.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф і багаторазовий учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар після півфіналу проекту поділився емоціями і зробив несподівану заяву. У своєму Instagram артист виклав яскраві кадри з виступу і написав пост про проект і свою участь в ньому.

На знімках Дмитро зображений під час пристрасного танцю разом з двома партнерками – Ольгою Харлан і Сантою Дімопулос. Дівчата вибрали для виступу спокусливі червоні вбрання, тоді як Діма був у Смарагдовому хитромудрому костюмі.

У підписі до публікації Дікусар написав: "Емоцій дуже багато, і вони різні... Я дякую всім, хто підтримав нашу пару голосами і просто танцював подумки з нами! Звичайно ж, я дякую моїй партнерці Олю Харлан за неймовірну витривалість і готовність, заради мети, йти до кінця, і Санту Дімопулос за талант, грацію, енергію і підтримку нашої пари! P. S. Ну, а мені сьогодні, як написали багато, потрібно трохи відпочити...".

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