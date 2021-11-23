Співачка Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, показала новий образ для виступу і розповіла про спонтанні рішення.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських нещодавно випустила пісню Sorry 2 разом з молодим талантом Васею Демчуком. На Ютубі вже з'явилася відеоробота на цю пісню, який набрав 600 тисяч переглядів за кілька днів і знаходиться на 14 місці серед музичних відео в трендах. Не забуває Каменських і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Настя показала яскраве вбрання з досить великим вирізом. Зірка показувала свій розкішний образ, позуючи для знімка.

"Наряд для виступів - це те, що я завжди продумую заздалегідь

За винятком аксесуарів. Вони для мене дуже важливі. І я люблю вибирати їх в моменті, слідуючи своєму настрою, бажанням і натхненню", - написала Настя.

"А які рішення ви любите приймати спонтанно?",- додала Каменських.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарна", "спонтанних рішення у мене не буває" ," ви виглядаєте просто шикарно"," Настюша, ти як завжди приголомшлива", " Потапенко - теж спонтанний вибір?)))"

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