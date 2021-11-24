Популярна співачка Оля Полякова з нагоди першого снігу засвітила себе в звичайному житті без ексцентричних нарядів і макіяжу на нових кадрах.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим коротким відео у своїх сторіз.

Надвечір у вівторок, 23 листопада, в Києві пішов перший сніг. Цьому зраділи багато жителів столиці, які тут же почали ділитися в соцмережах відповідними кадрами і радіти наближенню зими.

Серед таких людей виявилася і Полякова. На новому відео вона показала свою вечірню прогулянку. Судячи з кадрів, вона насолоджувалася зимовою казкою в парку. Співачка в довгому чорному пальто прогулювалася під снігопадом з парасолькою в руках.

Виглядала Полякова дуже природно і невимушено. Її обличчя прикрашав помірний макіяж, а волосся лежало без укладання. Бачити такою Олю вельми незвично, адже зазвичай співачка з'являється перед камерою в зухвалих сценічних нарядах, з гриммом, а часто - ще й в перуці.

"З першим снігом!", - вимовила на відео зірка і послала в камеру поцілунок.

Вона широко посміхалася, крутилася під снігом і виглядала дуже щасливою.

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