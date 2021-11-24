23 листопада 2005 року Мілан обіграв Фенербахче з рахунком 4:0, а всі чотири голи забив українець Андрій Шевченко.

Рівно 16 років тому, 23 листопада 2005 року, Андрій Шевченко став першим українським гравцем, який оформив покер в матчі Ліги чемпіонів. Мілан розгромив На виїзді Фенербахче (4:0), а всі чотири голи забив сьомий номер «россонері».

Офіційний сайт УЄФА вирішив нагадати про цю легендарну подію, викликавши захват у користувачів мережі.

"Я пам'ятаю цю гру, як ніби це було вчора, Шевченко був приголомшливим в ту ніч. Одна з речей, яку я все ще пам'ятаю, - це фанати Фенербахче, вони вважаються одними з найбільш диких фанатів у світі. І навіть пропустивши чотири голи, вони продовжували люто підтримувати свою команду"

"Шевченко міг би забити 7 голів, якби всі його шанси були реалізовані, але все ж 4 м'ячів у матчі Ліги Чемпіонів заслуговують на похвалу"

"Шевченко був одним з найбільш смертоносних нападників в ті дні - THE GOAT!"

"Денніс Бергкамп, Тьєррі Анрі, Рауль, Крістіан Вієйрі, Уейн Руні, Алессандро Дель П'єро .... так багато, золотим століттям футболу для мене був кінець 90 -х-початок 00-х".

Відзначимо, що покер Шевченка всього–на-всього п'ятим в історії Ліги чемпіонів. При цьому Ліонель Мессі (Барселона) і Луїс Адріано (Шахтар) примудрилися забити по п'ять голів в одній грі.

🔴⚫️ When Shevchenko scored FOUR at Fenerbahçe, 16 years ago today 🔥



Who were your favourite strikers growing up?@acmilan | #UCL pic.twitter.com/hgn25xrJn0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 23, 2021

Нагадаємо, Влад Яма поділився подробицями про несподівану зустріч з Андрієм Шевченком: "Дуже хвилювався".

Також дружина Шевченка обнародувала серію його невідомих фото, від дитини до легендарного футболіста: "Король"