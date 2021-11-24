Знаменита російська актриса Світлана Світлична після скандалу зі зникненням і термінової госпіталізації опинилася в психіатричній клініці.

Нова біда наздогнала 81-річну зірку культового фільму "Діамантова рука", повідомляє видання КП з посиланням на її внучку Марію Івашову.

Минулого місяця російські ЗМІ писали про те, що родичі заявили про зникнення актриси. Тоді з'являлася інформація про те, що схожу на Світличну жінку нібито бачили біля метро в Москві, коли вона жебракувала. За іншою версією, з актрисою все було в порядку, проте вона змінила місце проживання.

Івашова розповіла, що весь цей галас в ЗМІ підкосив здоров'я її бабусі: у актриси виникли проблеми з серцем, через які вона потрапила в лікарню. При цьому внучка Світличної стверджувала, що актриса потрапила в реанімацію, в той час як син Світлани Олексій Івашов запевняє, що його мама перебувала в звичайній лікарні.

Пізніше стало відомо, що незабаром після госпіталізації лікарі звернули увагу на дивну поведінку Світличної, яка то ставала агресивною, то побоювалася за своє життя. У актриси діагностували ураження головного мозку, після чого її було вирішено перевести в психіатричну клініку.

Невістка актриси на ім'я Ольга повідомила, що зараз Світлична відчуває себе нормально, проте її перспективи не радують, пише «360». Вона зазначила, що у її свекрухи «дуже погано з головою і вже не налагодиться ніколи».

Нагадаємо, трагічний поворот намітився у справі про зникнення актриси Світличної.

Як повідомляла Politeka, важко хвора зірка "Діамантової руки" таємниче зникла, родичі в паніці.

Також Politeka писала, що знаменита російська актриса більше не може ходити, стан різко погіршився.